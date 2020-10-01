وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفل ضحية الاغتصاب على نفقة التأمين الصحي

وجهت الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعلاج الطفل محمود، الذي تعرض للاغتصاب، وألقي من الأسانسير؛ لإخفاء الجريمة، بمستشفى الهرم التخصصي.

وصرح الدكتور خالد مجاهد مستشار الوزيرة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن المكتب الإعلامي تواصل مع والده الطفل محمود، قائلًا: إن الوزيرة كلفت المكتب الإعلامي بالتنسيق مع الدكتور خليل منصور، مدير مستشفى الهرم، لاستقبال الطفل اليوم، وعرضه على استشاري التجميل الدكتور أمجد جابر، وعمل اللازم طبيا.

وأشار "مجاهد" إلى أن الطفل سيعرض على استشاري النفسية والعصبية الدكتور مجدي صابر، وستجرى جلسات نفسية؛ لإزاله الأثر النفسي السلبي الذي حدث للطفل، إثر تعرضه للحادث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، على تشديد القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للاستغاثات، ومتابعة الحالات، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين.