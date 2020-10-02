مجموعة حديد الجارحي تتحمل مخالفات التصالح لـ 1000 أسرة بالجيزة والفيوم

أعلنت مجموعة حديد الجارحي عن تحملها قيمة مخالفات التصالح لـ 1000 أسرة من مخالفات التصالح في محافظتي الجيزة والفيوم.

وقالت المجموعة في بيان لها إنه في اطار المسؤوليه المجتمعيه والدور الوطني لرجال الاعمال واستجابة لدعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمه في التخفيف عن كاهل المواطنين محدودى الدخل و العماله غير المنتظمه قرر محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب تحمل مجموعات حديد الجارحي قيمه التصالح في مخالفات البناء بعدد 1000 أسرة من القرى الاكثر احتياجا بمحافظتي الجيزه والفيوم.

وتؤكد المجموعه ان هذا القرار ياتي في اطار دورها المجتمعي والتنموي وايمان منها بأهميه دعم جهود القياده المصريه في ارساء منظومه بناء حضاره تليق بمكانه مصر.

وتدعوا المجموعه اصحاب الشركات و المؤسسات الاقتصاديه الى الاقتداء بهذه الخطوه التي تساهم في ارساء مبدأ التكافل الاجتماعي في مصر التي تحتاج للأيادي التي تعمل وتدعم اكثر من الحناجر التي تنتقد كما أن نهوض مصر لا يمكن ان يحدث لولا تضافر كل الجهود الرسميه وغير الرسميه، واختتم البيان بتوقيع نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب محمد الجارحي.