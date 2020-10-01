المراكز التكنولوجية تواصل استقبال طلبات التصالح بجنوب سيناء

واصلت مراكز التطوير التكنولوجي بمدن جنوب سيناء، تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، اليوم، وقال اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن المواطنين حرصوا على سداد رسم الجدية للتصالح على مخالفات البناء، خاصة بعد تخفيضها إلى نسبة 25% نظرًا للبعد الجغرافي بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام في تصريح له اليوم، أنه يجري تلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، إضافة لتقديم الطلبات عن طريق البوابة الإلكترونية التي أعلنت عنها المحافظة، وسط إقبال من قبل المواطنين لسهولة الإجراءات.

وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام المواطنين راغبي التصالح بشرط سداد رسم الجدية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمع والعطلات، وأهاب بالمواطنين بسرعة اتخاذ إجراءات التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.