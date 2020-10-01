إقبال على طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية في كفر الشيخ

شهدت المواقع الخدمية والمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز كفر الشيخ، وموقع "محليات" إقبالاً كبيراً من المواطنين، اليوم الخميس، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن قرار مد الفترة إلى نهاية شهر أكتوبر الجاري، جاء تيسيراً على المواطنين الراغبين فى التصالح، وإفساح الوقت أمامهم للتعامل فى هذا الملف، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق فى وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019، بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بما يدعم استرداد حقوق الدولة، من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

ووجه نور الدين، رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، فى ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلي الإقبال الكبير بعد تخفيض قيمة التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأكد على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.بوابة خدمات المحليات من هـنا.