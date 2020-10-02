إصابة النجم الهندي غورميه تشودري وزوجته بفيروس كورونا

أعلن النجم البوليودي، غورميه تشودري، إصابته هو وزوجته النجمة ديبينا بونيرجي بفيروس كورونا.

وكتب الفنان الهندي عبر حسابه بموقع "تويتر"، "شعرت انا وزوجتي بأعراض المرض وأجرينا الفحوصات اللازمة لنكتشف إصابتنا بكورونا لذلك سنلتزم فترة بالحجر المنزلي.

وطالب "غورمية"، كل من خالطه هو وزوجته الفترة الماضية، أن يجري مسحة "كوفيد 19"، للاطمئنان على نفسه، مضيفا "تعاملوا بحذر وحافظوا على أنفسكم".

وعلى صعيد متواصل تعافى الفنان العالمي أميتاب باتشان، من فيروس كورونا أول أغسطس الماضي بعد 22 يومًا من تأكيد إصابته بالفيروس ونقله إلى المستشفى، في 11 يوليو الماضي.

وكتب أميتاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنًا إجرائه تحليل لفيروس كورونا التي جاءت سلبية، وإثر ذلك غادر المستشفى وعاد إلى منزله.

وأجرى النجم البوليودي عزله داخل غرفته في المنزل "حجر صحي"، لفترة من الوقت، موجهًا الشكر لمتابعيه ودعوات محبيه التي وصلته، فضلًا عن توجيه التحية للطقم الطبي في الهند.

وأصيب الفنان أميتاب باتشان، 77 عاما، بفيروس كورونا في 11 يوليو الماضي ونقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي وابنتهما، ونقلا إلى المستشفى، وخرجتا في 27 يوليو الماضي، وخضعا للعزل المنزلي.