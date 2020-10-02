السقا: أبويا ضربني بالقلم عشان قولت هنط من الشباك ومنطتش

روى الفنان أحمد السقا، موقفا حدث بينه وبين والده تعرض بسببه للضرب، مشيرًا أنه تعلم منه درسا بسبب ذلك الموقف.

وقال "السقا"، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه عندما كان في الصف الثاني الجامعي، تشاجر مع والدته، "زعقت لها وقولت لها لو كلمتيني هنط من الشباك"، فرد عليه والده وقال له: "نط"، موضحا أن والده جذبه من ملابسه، وصفعه على وجهه، وقال له: "أنا مش زعلان منك عشان زعقت لأني عارف أنك متربي وهتعتذر لما تطلع منك كلمة تبقى قدها، لما تقول هنط يبقى تنط".

ولفت إلى أن والدته كانت تتحدث مع والده في المنزل بالفرنسية، بينما كان والده يحدث التحدث بالفرنساوي والإنجليزي وبولندي وروماني وروسي ويوناني، وأنه أنشأ مسارح العرائس في مختلف الدول العربية.

وأشار إلى أن والده قصد أن يعلمه ألا يقول شيئا لا يستطيع فعله، موضحا أن هذا الموقف كان فيصلا في حياته.

وفاجأت الإعلامية منى الشاذلي، السقا، بعرض دولابه الخاص الذي يحتفظ فيه بذكرياته.

وتضمنت المعروضات ملابسه التي كان يرتديها في بعض الأدوار، ومنها دوره في فيلم "تيمور وشفيقة"، والتي احترقت أثناء التمثيل بسبب انفجار قنبلة.

وأكد "السقا"، أنه يحتفظ بكل الأشياء التي لها ذكريات معه، وملابس فيلم "تيمور وشفيقة" خاصة بسبب الحادث الذي تعرض له، معقبا: "كان بيني وبين الموت شعراية".

كما تضمن "دولاب السقا"، ملابسه في فيلم "إبراهيم الأبيض" وفيلم "هروب اضطراري" والتي اضطر إلى شرائها من بلد معين خارج مصر لأنه قطعة واحدة.

وقال "السقا"، إن مشاهد الأكشن تكون مدروسة جيدا، وليست عشوائية، موضحا: "مفيش حاجة عافية، وكل حركة بتعلمها وليها ميكانيزم معين"، مشيرا إلى أنه في أحد المشاهد كان سيموت فعلا.