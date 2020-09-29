أحمد السقا يغني مع منى الشاذلي لأول مرة الخميس

يحل الفنان أحمد السقا، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، خلال حلقتى يومى الخميس والجمعة المقبلين، من برنامج "معكم"، الذي يُعرض عبر قناة "Cbc"، حيث يظهر خلالهما ظهورًا استثنائيًا متحدثًا في موضوعات يتطرق إليها للمرة الأولى.

وأشار "السقا" خلال الحوار، عن تفاصيل علاقته بأبناء دفعته بمعهد الفنون المسرحية وشلة المعهد التي ضمت مجدي كامل ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد، كما أوضح كيفية تحوله من ممثل في كواليس مسرح العرائس إلى الوقوف أمام الكاميرا، والأسباب التي دفعت والده بعدم دعمه خلال الخطوات الأولى من رحلته الفنية، مشيرًا إلى طبيعة علاقته بوالده وطريقة تربيته له وكيف انعكست بالتبعية لطريقة تربيته لأولاده.

وخلال اللقاء تحدث "السقا" حول المشاهد الأكثر خطورة التي قدمها من خلال أعماله السينمائية، واستعرض قدراته في التمثيل والغناء وتحريك العرائس داخل مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي سوف تعرض للمرة الأولى من خلال هذا اللقاء.

وكان الفنان أحمد السقا، قد أحيى مؤخرًا الذكرى العاشرة لوفاة والده المخرج صلاح السقا، عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

ونشر "السقا"، صورة تجمعه بوالده، مجمعة مع صورة أخرى مع نجله معلقا: "كل أب لازم يعرف إن ابنه هيتعلم من أفعاله مَش من كلامه، النهاردة الذكرى العاشرة لأبويا الله يرحمه.. أسألكم الفاتحة.. الله يرحمك يا أبويا، ويا رب أعلم اولادي زي ما أنت علمتني".

ويعد المخرج صلاح السقا واحدا من رواد فن تحريك العرائس في مصر، ومن أشهر أعماله إخراجه لمسرحية "الليلة الكبيرة"، من تأليف الشاعر صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي.

ولد في محافظة الدقهلية في 11 مارس 1932، تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وعمل لفترة بالمحاماة وبعد ذلك التحق بدورة تدريبية لتعليم فن العرائس على يد الخبير سيرجي أورازوف والذي يعد الأب الروحى لفنانى العرائس في العالم، ليسافر بعدها المخرج صلاح السقا إلى رومانيا ليحصل من هناك على دبلوم الإخراج المسرحى وتخصص فن العرائس، وعاد إلى مصر ليحصل على ماجستير من معهد السينما قسم إخراج عام 1969.

وساهم في إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية الأخرى مثل سوريا، الكويت، قطر، وتونس، والعراق، كما أجرى العديد من البحوث على "تاريخ فن العرائس" وهى ما قررت بعد ذلك على طلبة الأقسام الخاصة بالمعاهد، وكلية التربية، ورحل عن عالمنا المخرج صلاح السقا في مثل هذا اليوم 25 سبتمبر عام 2010 عن عمر ناهز 78 عاما.