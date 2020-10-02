الدولة تمنح المسنين 6 هدايا في يومهم العالمي: منها مجانية المواصلات

هدايا وخدمات عديدة أقرتها الدولة أمس، لتقديمها للمسنين وكبار السن تقديرًا لعطائهم وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل الخدمات للمسنين، بشكل ممنهج وليس بشكل عشوائي كما أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

"القباج"، كشفت عن بعض الهدايا للمسنين وكبار السن في مصر وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين والذي وافق الأمس 1 أكتوبر.

وقالت الوزيرة، خلال تصريحات تلفزيونية لها، إن المسنين لديهم طاقات كبيرة كامنة لم نكتشفها بعد، وهم ثروة كبيرة يجب الاستثمار فيها، والاستفادة من خبراتهم وحكمتهم، وآن الأوان لفتح الأبواب لهم، وما زال في قلوبهم ربيع الحياة، لافتة إلى أن هناك "حزمة هدايا" تقدمها الوزارة لهم بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، بالتنسيق مع وزارة النقل.

1-المواصلات العامة مجانًا لمن هم فوق الـ70 وبنصف الثمن لمن فوق الـ60

وأعلنت "القباج" أنه سيتم السماح باستقلال المواصلات العامة مجانا، لمن هم أكبر من 70 عامًا، وتخفيض 50% لمن يزيد عمرهم على الـ60، موضحة أن ذلك يشمل السكك الحديدية والمترو، وحافلات النقل العام، لافتة إلى أن ذلك لا ينطبق على المواصلات الخاصة.

2-توصيل المعاشات للمنازل لمن هم فوق 80 عاما

وأعلنت "القباج" عن خدمة جديدة لأصحاب المعاشات ممن تجاوزوا 80 عام حيث تقرر أن يتم توصيل المعاشات لهم في منازلهم؛ حفاظا على صحتهم، إلا إذا رغب صاحبه في رفض هذه الخدمة، نظرًا لتنقله من مكان لآخر.

3-زيادة 100 جنيه في الدعم النقدي لبرنامج كرامة هذا الشهر فقط احتفالًا بنصر أكتوبر

وأشارت نيفين القباج إلى أن الهدية الثالثة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "كرامة"، هي زيادة معاشهم من 450 جنيهًا إلى 550، في شهر أكتوبر فقط، لافتة إلى أن هذا الشهر يتزامن فيه عيد المسنين، واحتفالات انتصار أكتوبر "انتصار العزة والكرامة، والحفاظ على كرامة المسنين".

4-قاعدة بيانات للمسنين للمساعدة في توفير مأوى لهم

قالت نيفين القباج، إن الوزارة تعد قاعدة بيانات للمسنين؛ لكي تساعد في توفير مأوى لهم، مشددة على أنها سوف تبحث عنهم بالتعاون مع المواطنين جميعا، لافتة إلى تخصيص رقم 150 لمساعدة المسنين، أو للاتصال للتطوع لخدمتهم، بالإضافة إلى سن قانون خاص بهم.

وأضافت "القباج" أن الوزارة ستطلق قانون المسنين قبل نهاية العام، موضحة أنهم سيتقدمون به إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري، وبعدها إلى البرلمان.

وأوضحت "القباج" أن الوزارة لديها استراتيجية لتمكين المسنين، بالتعاون مع المصحات النفسية، وتعمل على زيادة الأخصائيين النفسيين لتقديم الخدمات لهم، مشددة على أن المسنين يستحقون الاحترام، وهناك شراكات مختلفة مع مؤسسات صحية واجتماعية لتقديم خدمات العلاج، أو الجلسات النفسية لهم.

5-دعم المسنين بـ3 مليارات جنيه سنويًا

وأشارت إلى أن 12% من الدعم النقدي يذهب للمسنين، بإجمالي ثلاثة مليارات جنيه سنويا، وهذا يختلف عن المعاشات، لافتة إلى أن هناك حوالي 460 ألف مواطن يستفيدون من برامج الدعم النقدي، بالإضافة إلى 167 ناد مسنين، تقدم لهم الخدمات.

وأضافت "القباج"، أن هناك 170 دار مسنين تضم نحو 5 آلاف منهم، لافتة إلى أنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ظهر مدى دعم الوزارة لهم.

وأكدت نيفين القباج، أن الوزارة كانت حريصة على تعقيم كل دور المسنين، وتوزيع الأغذية والمنظفات، موضحة أن نسبة الوفيات كانت أقل من 1%.

6-منع وجود المسنين في الشارع خلال الفترة المقبلة

وأشارت الوزيرة إلى أن "التضامن" تدرب القائمين على رعاية المسنين، لافتة إلى أن هناك 18 مؤسسة لـ"الكبار بلا مأوى"، مشددة على أن الشارع ليس مأوى للمسنين، ولا يليق بمصر، ولكن أماكنهم في المؤسسات و"فوق رؤوسنا"، متعهدة بتكثيف الحملات في الفترة المقبلة، لمنع وجودهم في الشوارع.

وأوضحت "القباج" أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم للمسنين شهادة "رد الجميل"، وهي ذات أعلى سعر فائدة، مؤكدة أن الشهادات لم تتوقف مثلما أشيع، ولكن كان هناك تعديل في سعر الفائدة.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن الهلال الأحمر يتحرك فورا في الأزمات؛ لإنقاذ المسنين في السيول والطوارئ والأزمات، متابعة: "الوزارة لديها 17 سيارة لصغار وكبار بلا مأوي، و5 سيارات للتدخل السريع، وقريبا سيتم إطلاق تطبيق جديد لتسهيل الوصول إلى المسنين".

وشددت نيفين القباج، على أن أي مواطن يرى مسنًا في الشارع يصوره، ويرسل صورته لتتحرك الوزارة لإنقاذه، عبر التطبيق المذكور، الذي سيتوفر بالتعاون مع وزارة الاتصالات.