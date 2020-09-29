لمن تجاوز الـ60.. 5 شروط وضعتها "التضامن" للالتحاق بدور المسنين

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك نحو 172 دارا للمسنين، معدة ومجهزة لإقامة المسن، يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، مشيرة على موقعها الرسمي إلى أن هناك العديد من الإجراءات للالتحاق بها كالتالى:

​- سحب الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعى (19) ش المراغى بالعجوزة مبنى الشئون رقم (2) أو من مديرية التضامن الاجتماعى التابعة للمسن.

- يتم تخصيص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة فى نفس اليوم.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومى + الأصل للاطلاع.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- شهادة صحية بالخلو من كافة الأمراض المعدية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

شروط الالتحاق بدور المسنين

وحددت الوزارة 5 شروط للالتحاق بالدور كالتالى:

1- بلوغ سن 60 عاماً فأكثر "الرجال 60 عاماً والسيدات 55 عاماً"، ويجوز الاستثناء حتى سن خمسة وخمسين عاماً إذا توفرت الإمكانيات بالدار.

2- الخلو من كافة الأمراض المعدية.

3- أن ينطبق عليه الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع.

4- أن يتوافر لديه كفيل.

5- قبول نظام العمل بالمؤسسة.

تعقيم 49 دار مسنين على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة الوقائية ضمن خطة العمل التى وضعتها الوزارة لحماية مؤسسات الرعاية من تداعيات فيروس كورونا حيث قام شباب "مبادرة بينا" المتطوعين بتوزيع 1900 زجاجة كحول و9000 كمامة على 1900 نزيل ومقدم رعاية فى 49 دار مسنين على مستوى محافظتى القاهرة والجيزة الأشد احتياجاً لأدوات التعقيم، تجاوباً مع الاحتياجات الفعلية لهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية مبادرة "بينا" التابعة للتضامن في تنفيذ الحملات الدعائية لجذب متطوعين جدد بهدف زيادة مشاركة الشباب والمجتمع بكل فئاته في المبادرة لتفعيل دورهم في دعم مفهوم الرقابة المجتمعية من خلال التطوع لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتقوم المبادرة بتدريب المتطوعين الراغبين في الانضمام إليها لتأهيلهم للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات في دور الرعاية الاجتماعية حيث يتم تدريبهم على مبادئ سياسة حماية الطفل، ولوائح العمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكيفية مساعدة المؤسسات لتطبيق معايير الجودة إلى جانب ورش عمل حول المهارات الشخصية للمتطوع.

وتعمل المبادرة وفق آلية محددة للتوزيع الجغرافي للمتطوعين بحيث يتم توزيعهم على مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقا لرغبتهم وذلك لزيادة التفاعل بين المؤسسات وقاطني المنطقة المحيطة بها.