وزيرة التضامن: إطلاق قانون المسنين قبل نهاية العام الجاري

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعد قاعدة بيانات للمسنين؛ لكي تساعد في توفير مأوىً لهم، مشددة على أنها سوف تبحث عنهم بالتعاون مع المواطنين جميعا، لافتة إلى تخصيص رقم 150 لمساعدة المسنين، أو للاتصال للتطوع لخدمتهم، بالإضافة إلى سن قانون خاص بهم.

وأضافت "القباج"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، على قناة "Extra News"، اليوم، أن الوزارة ستطلق قانون المسنين قبل نهاية العام، موضحة أنهم سيتقدمون به إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري، وبعدها إلى البرلمان.

وأوضحت "القباج" أن الوزارة لديها استراتيجية لتمكين المسنين، بالتعاون مع المصحات النفسية، وتعمل على زيادة الأخصائيين النفسيين لتقديم الخدمات لهم، مشددة على أن المسنين يستحقون الاحترام، وهناك شراكات مختلفة مع مؤسسات صحية واجتماعية لتقديم خدمات العلاج، أو الجلسات النفسية لهم.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتقديم كافة الخدمات للمسنين، بشكل ممنهج وليس بشكل عشوائي؛ لذلك يتم سن قانون خاص بهم.