مستشار الرئيس يشيد بدور جامعة القاهرة في مواجهة كورونا

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، وذلك بحضور كل من الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم، والدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة.

وناقش "الخشت"، إجراءات الدولة والجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد Covid-19، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية، تحسبًا لموجة ثانية متوقعة من فيروس كورونا.

كما استعرض جهود الجامعة، منذ بداية الأزمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإطلاق حملات التوعية، وإصدار الأدلة التوعوية والإسترشادية، واستعداد المستشفيات الجامعية للتعامل مع حالات الإشتباه بالفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ودور الجامعة في تجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وجهودها في المشروعات البحثية والتجارب السريرية لتطوير علاج أو لقاح لفيروس كورونا.

ومن جانبه أشاد "تاج الدين"، بالدور البارز الذي لعبته مدن جامعة القاهرة والجامعات المصرية، في استقبال أفواج المصريين العائدين من الخارج وعزلهم احتياطيًا، والشكل الحضاري الذي ظهرت عليه الجامعة في مساندة باقي مؤسسات الدولة.

وأهدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعض مؤلفاته إلى مستشار رئيس الجمهورية، والتي نالت تقديره واهتمامه، وتبادلا الأفكار حول دور المعتقدات الراسخة ومقاومة التغيير، وأهمية تغيير طرق التفكير وتطوير العقل المصري.