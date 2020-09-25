رئيس جامعة القاهرة يتابع امتحانات الدراسات العليا بمعهد الأورام

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة بفرع معهد الأورام بالشيخ زايد، بمشاركة الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد، تفقدا خلالها امتحانات طلاب الدراسات العليا، والتأكد من تطبيق نظام الامتحانات الموضوعية التي وجه بها الدكتور الخشت، آواخر عام 2017، مع ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وفق المقاييس الدولية، التي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن معظم الامتحانات تجرى بنظام الامتحانات الموضوعية وتراعي الفروق في طبيعة الدراسة بين الكليات، حيث يتميز نظام الامتحانات الموضوعية، بقياس القدرات المختلفة للطلاب، والجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة، وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل.

الخشت: تطبيق نظام الامتحانات الموضوعية وفق المعايير العالمية

واستطلع الدكتور الخشت آراء الطلاب على مدى التحصيل العلمي، ومدى ملاءمة ذلك مع الامتحانات، مؤكدًا أن طلاب جامعة القاهرة يتفوقون على طلاب وخريجي الكثير من الجامعات العالمية المرموقة.

وتلتزم كليات جامعة القاهرة منذ بدء الامتحانات في يوليو وحتى الآن، باتخاذ التدابير اللازمة، وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب، والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كل الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي، وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

وتفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمس، يرافقه أعضاء مجلس الجامعة، مشروع المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بمدينة الشيخ زايد، والذي يعتبر من المشروعات المهمة التي تنفذها الجامعة بهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجي وتشغيلي وهندسي.

وخلال الزيارة أكد مجلس جامعة القاهرة أن هناك إرادة سياسية ودعمًا قويًا للانتهاء من المشروع على أكمل وجه؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.