الري: إزالة 281,275 مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (281,275) إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (2309) حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال شهر سبتمبر 2020، حيث قام قطاع الري بتنفيذ 208 إزالات على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 130 إزالة على منافع الصرف.

البحيرة الأعلى على مدار الشهر بواقع 276 إزالة

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ 558 إزالة خلال شهر سبتمبر 2020 شملت 37 إزالة بمحافظة القاهرة و32 إزالة بمحافظة الجيزة و 9 إزالات بمحافظة القليوبية و80 إزالة بمحافظة الغربية و13 إزالة بمحافظة المنوفية و91 إزالة بمحافظة البحيرة و14 إزالة بمحافظة كفر الشيخ و3 إزالات بمحافظة الدقهلية و25 إزالة بمحافظة دمياط و19 إزالة بمحافظة المنيا و63 إزالة بمحافظة أسيوط و47 إزالة بمحافظة سوهاج و86 إزالة بمحافظة قنا و26 إزالة بمحافظة الأقصر و13 إزالة بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56260 إزالة.

من جانبه صرح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة 1317 مخالفة خلال شهر سبتمبر شملت إزالة 147 إزالة بمحافظة الغربية و98 إزالة بمحافظة القليوبية و254 إزالة بمحافظة المنوفية و3 إزالات بمحافظة دمياط و3 إزالات بمحافظة الإسماعيلية و35 إزالة بمحافظة الإسكندرية و25 إزالة بمحافظة الدقهلية و1 إزالة بمحافظة كفر الشيخ و185 إزالة بمحافظة البحيرة و52 إزالة بمحافظة الجيزة و21 إزالة بمحافظة القاهرة و118 إزالة بمحافظة أسوان و99 إزالة بمحافظة الشرقية و42 إزالة بمحافظة الفيوم ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 147076 إزالة.

وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أن الهيئة قامت خلال شهر سبتمبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 404 إزالات موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 6 محافظات.

وقد تضمنت تنفيذ 243 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بعدد 106 إزالات – الدقهلية بعدد 125 إزالة دمياط بعدد 3 إزالات القليوبية بعدد 9 إزالات، إلى جانب تنفيذ 104 إزالات بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة بني سويف بعدد 104 إزالات، بالإضافة لتنفيذ 57 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظات أسيوط 40 إزالة، والأقصر بعدد 6 إزالات، وسوهاج بعدد 11 إزالة، هذا ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 77939.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبانٍ خرسانية أو مبانٍ بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعية وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.