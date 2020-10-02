ترامب وزوجته ينضمان إلى 7.19 مليون مواطن أمريكي أصيبوا بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال ترامب، إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه، خلال فترة بقاءه داخل الحجر الصحي في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% مساء الأربعاء مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، لتصل إلى 7.19 مليون شخص، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الإصابات المؤكدة عند 816 ألفا و486 حالة يوم الأربعاء.

وشهدت مونتانا زيادة بنسبة 2.5% في عدد حالات الإصابة، مقارنة باليوم السابق، ليصل الإجمالي فيها إلى 12 ألفا و724 حالة.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات بـ 153 حالة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكتب ترامب على تويتر: "السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا"، مضيفا "في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!"، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار كوفيد-19 لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى.. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد، غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

وأصيبت هوب هيكس المستشارة المقربة من الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا المستجد، وخالطها ترامب حيث كانت على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" مع ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.