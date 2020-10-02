محمد ناصر "عنتيل الإخوان".. مكالمة جنسية مسربة وزوجته تطلب الطلاق

"عنتيل الإخوان" لقب جديد اكتسبه محمد ناصر حسبما أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعدما نشرت "الوطن" تسريبا صوتيا له يتضمن مكالمة تليفونية مسربة يتحدث فيها مع فتاة بطريقة إباحية، تخللتها ألفاظ نابية وشتائم جنسية بين الطرفين.

ويتحدث "ناصر" والفتاة عن جدول مواعيد زوجها ومواقيت عمله، وذلك حتى يستطيع التسلل لها في بيت زوجها وممارسة الرذيلة معها.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، عن أن التسريبات الأخيرة أثارت الخلافات مجددًا بين الإعلامي الإرهابي وزوجته، والتي وصلت إلى حد طلب للطلاق وهو ليس الطلب الأول من نوعه، حيث أن زوجته كررت طلبها في أوقات سابقة لاكتشافها أكثر من واقعة جنسية سابقة لزوجها.

وقالت المصادر، إن ناصر طلب من زوجته عدم الطلاق من أجل الأولاد وهم ولد وبنتين، تاركًا الطابق الثاني من المنزل لهم، ونزل إلى الطابق الأول الذي يضم مكتبه، مضيفة، أن المقربين من الأسرة حاولوا إثناء الزوجة عن قرارها بطلب الطلاق، ولكنها أصرت على موقفها، ولا سيما أن فضائح ناصر الجنسية تكررت كثيرًا، حيث قالت:"اديتله فرص كتير، ولكن الأمور وصلت أن جاب ستات لحد البيت".

زوجة ناصر تحصل على فيلا هدية في إسطنبول مقابل تجنيدها

وكشفت "الوطن "، منذ أيام عن أن زوجة محمد ناصر، حصلت على فيلا هدية في منطقة مجمع "توزلا بدروم" السكني في إسطنبول، موضحة أن الهدية كانت من ياسين أقطاي مستشار رئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

ولفتت المصادر، إلى أن تجنيد زوجة محمد ناصر لصالح تركيا ساعدها على عودة زوجها للظهور مرة أخرى على شاشة قناة "مكملين"، بعد تدخل من أقطاي، خاصة أن القناة يشرف عليها ويمولها هاكان فيدان رئيس أجهزة الاستخبارات التركية.

تسريب مكالمة إباحية بين "ناصر" وعشيقته

وكانت "الوطن"، نشرت منذ ساعات جزءا من مكالمة جنسية مسربة للاعلامي الإخواني محمد ناصر، المقيم في تركيا وهو يتحدث مع فتاة بطريقة إباحية، تخللتها ألفاظ نابية وشتائم جنسية بين الطرفين، وجاء نص المكالمة كالأتي:

"ناصر": "أيوا يا روحي؟.. اتأخرتي ليه كده؟"

وردت: "وحشتني أوي يا روحي".

"ناصر": "ما تيجي بكرة.. وحشك الكاناريا.. وحياة أمك تعالي وهحجزلك في سويت".

وردت: "هقول لجوزي إيه؟.. مش هينفع دلوقتي جوزي صاحي".

"ناصر": "قولي له رايحة لمحمد ناصر".