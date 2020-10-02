أبرز تصريحات ترامب عن كورونا من السيطرة للعدوى: "الفيروس شرير"

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدار الأشهر السابقة التقليل من شأن فيروس كورونا المستجد، في مواقف عديدة، بالإضافة إلى ظهوره العلني دون كمامة أو قناع طبي في ظل تفشي الفيروس بشكل كبير، وأعادت إصابة الرئيس بـ "كوفيد - 19" للإذهان أبرز مقولته حول الفيروس، وفقا لما نشره موقع "BBC".

- 22 يناير (مع ظهور أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة):

"نحن نسيطر على الوضع تماما، إنه شخص واحد قادم من الصين، لدينا السيطرة عليه. سيكون الأمر على ما يرام."

- 9 مارس (مقارنة فيروس كورونا بالإنفلونزا):

"مات 37000 أمريكي العام الماضي بسبب الأنفلونزا الشائعة. بمتوسط ​​ما بين 27000 و 70.000 سنويًا. لم يتم إغلاق أي شيء، والحياة والاقتصاد مستمران، فكروا في ذلك".

- 31 مارس (هذه ليست الانفلونزا)

"إنها ليست الأنفلونزا، إنها شريرة.. عندما ترسل صديقًا إلى المستشفى فأنك تودعه، وتستدعي اليوم التالي تجده في غيبوبة، هذه ليست الإنفلونزا".

- 3 أبريل (اختيار عدم ارتداء القناع)

"باستخدام الأقنعة، سيكون حقًا أمرًا تطوعيًا. يمكنك فعل ذلك ، ليس عليك القيام به. أنا أختار عدم القيام بذلك، ولكن قد يرغب بعض الأشخاص في القيام بذلك وهذا أمر جيد".

- 21 يوليو (ارتداء قناع)

"نحن نطلب من الجميع أنه عندما لا تكون قادرًا على الابتعاد اجتماعيًا، ارتدي قناع".

- 10 سبتمبر ( أمريكا تقترب من المنعطف الأخير للوباء)

"نحن نقترب من المنعطف الأخير، وهناك الكثير من الأشياء الجيدة تحدث مع اللقاحات والمداواة".

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات واسعة في الولايات المتحدة بسبب طريقة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، خاصة وأن الرئيس كان يقلل من خطر العدوى على مدى أسابيع في المراحل المبكرة من تفشي الوباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وخضع ترامب مساء الخميس لحجر صحي قبل صدور نتائج اختبار "كوفيد-19"، والذي أجراه بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.