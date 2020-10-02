ضبط عصابة الأشقياء الـ3 لتجارة المخدرات بعد مطاردة مع الشرطة بالقليوبية

شهدت منطقة القلج دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية مطاردة مثيرة بالرصاص بين قوات الأمن، و3 تجار مخدرات مسلحين أسفرت عن إصابة أحد المتهمين وضبط اثنين آخرين.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمان والتحفظ على المصاب، والاستعلام عن حالته لسؤاله والتحفظ على المخدرات المضبوطة والسلاح وطلب تحريات المباحث.

كانت معلومات سرية للمقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، تفيد باختباء ثلاثة من تجار المخدرات في أحد المنازل وسط الزراعات بمنطقة القلج دائرة المركز.

تم عرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين 3 من تجار المخدرات ولهم نشاط إجرامى شديد الخطورة ويحوزون أسلحه نارية وذخيره ويختبئون فى منزل وسط الزراعات.

وتوجهت قوة من رجال المباحث وما أن شعر المتهمون بقدوم رجال الشرطة بادروا بفتح النيران على القوة فتبادلت معهم إطلاق الرصاص.

أسفرت المطاردة عن إصابة أحد المتهمين، وألقي القبض على اثنين آخرين وبحوزتهما 2 بندقية وفرد خرطوش وكميات كبيرة من الذخيرة والمخدرات.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية نجحت في وقت سابق عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن المنوفية من ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش تزن 20 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتف محمول بحوزة عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ مليون و400 ألف جنيه تقريباً وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.