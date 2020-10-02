الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم.. كود 36 والطوفان

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام، وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "زي النهارده" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "كود 36" الساعة 8 مساء، وفيلم "جيران السعد" الساعة 10 مساء، وفيلم "فرقة بنات ويس" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "بنات وسط البلد" الساعة 4 مساء، وفيلم "حلق حوش" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "واحد لقي شقة" الساعة 10 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الساعة 4 مساء، وفيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الساعة 6 مساء، وفيلم Wonder Woman الساعة 8 مساء، وفيلم Resident Evil: The Final Chapter الساعة 10:30 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج "مصر تستطيع" الساعة 7 مساء، وبرنامج " مساء DMC" الساعة 9 مساء.

قناة CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.