انطلاق موسم جديد من "أصغر شيف" على قناة "ON" اليوم 

تنطلق أولى حلقات برنامج "أصغر شيف" الذي يقدمه الشيف علاء الشربيني، اليوم الجمعة، على قناة ON في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث تُعرض حلقاته يوم الجمعة من كل أسبوع.

برنامج "أصغر شيف" يعد أول برنامج مسابقات طبخ للأطفال ويتنافس خلاله الأطفال في مواهب الطبخ ويحصل الفائز على لقب "أصغر شيف"، ويهدف إلى تقديم أفكار جديدة لتشجيع الجيل الصغير وهو مفيد لتعلم هوايات مختلفة.

جدير بالذكر أن الشيف علاء الشربيني يقدم برنامج "أحلى أكلة" من السبت إلى الأربعاء ويذاع في تمام الثانية ظهرًا، حيث يعرض يوم السبت أسماك والأحد أكلات شعبية والإثنين أكلات للدايت والأطفال والثلاثاء أكلات العزومات والأربعاء مسابقة بين المشاهدين.

في سياق آخر، نشر الحساب الرسمي لبرنامج الإعلامية لميس الحديدي الجديد، والذي يحمل اسم "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي"، المذاع على شاشة "ON" البرومو الدعائي.

وكتب الحساب الرسمي للبرنامج على البرومو: "اعرف القصة من أصحابها والخبر من مصدره وشوف الصورة كاملة في كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، بدءًا من الأحد 4 أكتوبر الساعة 9 مساءً، فقط وحصريا على ON".

وكانت "الحديدي" أعلنت توقف برنامجها "القاهرة الآن" ومغادرتها قناة "العربية الحدث"، حيث تخوض تجربة صحفية وتليفزيونية جديدة ستعود بها للشاشات المحلية، كما توجهت بالشكر إلى إدارة القناة والعاملين بها.

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابها بموقع تويتر: "شكرًا لقناة الحدث وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج القاهرة الآن، العربية الحدث -بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا".