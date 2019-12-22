أكد الشيف علاء الشربيني، أنه حاليا بخير، بعد خضوعه لعملية جراحية في قدميه، نتيجة انسداد في الشرايين.

وقال الشربيني، في تصريح لـ"الوطن": الحمد لله أنا حاليا بخير، وبمجرد فك السلك سأعود لعملي الذي أنتظره بفارغ الصبر، فكنت أظن في البداية أن العملية أسبوعين فقط وأنزل للعمل، لكن فوجئت بالموضوع، جروح كثيرة وغرز، وستأخذ وقتها، فقد تم فك بعض الغرز وإن شاء الله الأسبوع المقبل سيتم فك البعض الآخر، وأنتظر قرار الأطباء من أجل العودة للعمل، لأني أحب عملي جدا ولا أحب الجلوس في المنزل.

وأضاف الشربيني: "أنا عاشق لعملي وشغلي، وبالفعل كما تردد كنت أتحامل على نفسي أثناء شغلي لأني عاشق له جدا، وما سعدت له هو كم محبة الناس والجمهور لي، هي التي هونت علي فترة التعب والمرض".