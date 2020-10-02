الخشت يهدي السفير الأوزباكستاني بعض مؤلفاته

أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بعض مؤلفاته إلى أيبيك عارف عثمانوف، السفير الأوزباكستاني.

ونالت المؤلفات تقدير واهتمام السفير الأوزباكستاني، الذي أعرب عن رغبته في إرسال نسخة منها إلى مركز الدراسات الشرقية في بلاده للاستفادة منها.

جاء ذلك خلال لقاء الخشت مع السفير الأوزباكستاني، لبحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة القاهرة والجامعات الأوزباكستانية، وتناول اللقاء، النقاش حول دور كبار علماء الإسلام في أوزباكستان الذين أسهموا في تطور علوم الدين، مثل الخوارزمي والترمذي والبيروني وابن سينا ممن كانت لهم إسهامات مؤثرة في صنع التراث الإسلامي.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن علماء مصر وأوزباكستان بذلوا جهودًا كبيرة فيما يتعلق بالعلوم الإسلامية وتجديدها، ولابد من القيام بعملية تطوير لعلوم الدين وليس إحياء العلوم القديمة ولابد أيضًا من الإضافة على جهود القدماء وصنع تراث جديد وليس تقليدهم، مؤكدًا أنه على الرغم من الدعوة إلى التجديد فإن كتب العلماء القدماء مثل البخاري والترمذي والخوارزمي لا زالت تشكل جزءًا رئيسًا من تاريخنا الإسلامي، مشددًا على ضرورة العودة إلى أصول الدين المتمثلة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة.

من جانبه، قال أيبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزباكستان بالقاهرة، إن دولة أوزباكستان تقدر إسهامات الدكتور محمد الخشت في فلسفة وعلوم الدين وجهوده في تطوير العلوم والبحوث في جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا أكاديميًا عظيمًا.

وأوضح أيبيك عثمانوف، اهتمام دولة أوزباكستان على مر التاريخ بالفلسفة الإسلامية وإصدار كثير من المؤلفات حولها، لافتًا إلى أن موضوع "الإسلاموفوبيا" يثير قلقًا كبيرًا لديهم وهو ما دفع رئيس دولة أوزباكستان إلى تقديم مبادرة خاصة في هذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

في سياق منفصل استقبل الخشت الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، وذلك بحضور كل من الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم، والدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة.

وتناول اللقاء، مناقشة إجراءات الدولة والجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد Covid-19، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية تحسبًا لموجة ثانية متوقعة من فيروس كورونا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود جامعة القاهرة منذ بداية الأزمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإطلاق حملات التوعية، وإصدار الأدلة التوعوية والاسترشادية، واستعداد المستشفيات الجامعية للتعامل مع حالات الإشتباه بالفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ودور الجامعة في تجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.