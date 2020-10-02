4 مخالفات لشروط التعاقد مع "الكهرباء".. ابتعد عنها لتجنب العقوبة

عرض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية له على موقع فيس بوك، المخالفات الخاصة بشروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء، لتجنب العقوبة، كالتالي:

مخالفات شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء

المخالفة الأولى

استعمال التيار في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، كما جاء في اللائحة.

المخالفة الثانية

منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

المخالفة الثالثة

زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد، دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها.

المخالفة الرابعة

في حالة عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، أو في حالة كسر أحد الأختام بالعداد حيث يقوم المنتفع بسداد نفقات استبدال الختم، وإذا صاحب ذلك خلل في العداد يجرى إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقًا للائحة التجارية، بالإضافة لحالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

وحذَّر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المخالفين من الاستيلاء على التيار الكهربائي ودون وجه حق، ووضع عقوبات محددة لذلك تمثل في الحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر، وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، بالإضافة لمطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق و سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى.

وفي حالة تكرار السرقة حددت الشركة أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.