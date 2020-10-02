تفاصيل قتل مزارع لقريبه بالبحيرة: حاول اغتصاب زوجته و"الكارو" كشفت اللغز

"عربة كارو".. كانت الخيط الذي قاد أجهزة الأمن لكشف لغز العثور على جثة مزارع في ترعة ساحل مرقص بقرية الضهرية بمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، حيث تبين أن المتهم وهو قريب القتيل لم يكن يملك عربة كارو واستعارها من أحد جيرانه في وقت متأخر من الليل.

وتبين لاحقا أن الجاني استخدم عربة الكارو في نقل جثة قريبه الذي قتله بالاشتراك مع زوجته، بعد أن ضبطه في حظيرته وهو يحاول اغتصاب زوجته.

تفاصيل الجريمة وردت على لسان الجاني خلال التحقيقات عقب ضبطه بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، حيث قال الزوج إنه عاد لمنزله ليلا في قرية الضهرية فسمع أصواتاً مريبة من حظيرة مواشيه، فأسرع ناحية مصدر الصوت فوجد قريبه ويدعى "مصطفى . أ" مزارع يحاول اغتصاب زوجته في الحظيرة، فأمسك به ودفعه بعيدا، وعلم من زوجته أنه تربص بها داخل الحظيرة، وعندما دخلت لإطعام المواشي اقترب منها وحاول اغتصابها فقاومته.

وأوضح المتهم أنه لدى سماعه حديث زوجته ورؤية إصابات على وجهها التقط قطعة من الخشب وهشم رأس قريبه، ثم أكملت زوجته عليه بحجر، وظلا وقتا يفكران في طريقة للتخلص من الجثة، فتبادر إلى ذهنه إحضار عربة كارو ونقل الجثة عليها وإلقائها في ترعة تمر بالقرية.

وأضاف المتهم أنه استعار العربة من جار له ثم لف الجثة في حصيرة ووضعها على العربة وألقاها في الترعة، ثم عاد وأشعل النار في جزء من الحظيرة كان ملوثا بدماء القتيل.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد البنا، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود بوجود بلاغ بتغيب "مصطفى .أ" 35 سنة، مزارع ويقيم بقرية الضهرية التابعة للمركز عقب خروجه للعمل، ثم العثور عليه جثة هامدة بمياه ترعة ساحل مرقص بنطاق المركز.

وتبين من معاينة جثة القتيل وجود إصابات في جسد المجني عليه يُرجح أنها السبب في وفاته، ثم تأكد أنها السبب، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى وجود شبهة جنائية خلف الحادث.

وأشارت أدلة الاتهام إلى أن خلف الجريمة أحد أقارب القتيل وزوجته، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وكانت عربة كارو" هي الخيط الأول الذي أدى إلى الاشتباه فى المتهمَين.

واعترف المتهمان بقتل المجني عليه لقيامه بالتسلل إلى حظيرة الماشية الملحقة بالمنزل الخاص بهما، في غياب الزوج، وأنه حاول التعدي على الزوجة في الحظيرة، مستغلاً غياب الزوج، وأحدث بها إصابة عبارة عن سحجة في الأنف، وأنه نتيجة حظ المجني عليه العاثر تصادف حضور الزوج أثناء محاولته اغتصاب زوجته، وما إن سمع استغاثات زوجته حتى التقط عصا خشبية لينهال على المجنى عليه بالضرب حتى الموت، محدثًا به إصابات في الرأس والبطن التي تسببت في وفاته.