"سلسلة فضة" تكشف جريمة البحيرة.. ابن الـ17 حاول معاشرة ابنة عمه كرها

حصلت "الوطن" على اعترافات المتهم فى القضية رقم "42 لسنة 2020" جنايات طفل قسم كفر الدوار، والمقيدة برقم 721 لسنة 2020، حصر تحقيق والمقيدة برقم 15 لسنة 2020 جنايات طفل كلى شمال دمنهور، شاب يدعى "على .ي"، 17 سنة، بقتل ياسمين على ابنة عمه وطفليها التوأم على ومحمد، ذبحا بعد أن فشل فى اغتصابها.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن "سلسلة فضة" كانت بداية الخيط للقبض على المتهم، حيث تبين أن المجنى عليها حاولت التصدى للمتهم، وقامت بمقاومته قبل قتلها وأثناء محاولة الإمساك به قطعت "سلسلة فضة"، كان يرتديها المتهم، وسقطت بجوار الجثة.

وجاء اعترافات المتهم كالتالي: "أنه تعمد ذبح المجنى عليها بعد أن قاومته وهددته بفضح أمره أمام أسرته، فقرر التخلص منها وذبحها، وقام بملامسة جسدها عقب القتل وخلع ملابسه وأمنى عليها".

واضاف المتهم فى التحقيقات التى جرت بمعرفة الجهات المختصة قائلا: "أنه تعمد إزهاق روح الطفلين المجنى عليهما الثاني والثالث لمشاهدتهما له حال شروعه فى مواقعة أمهما المجنى عليها الأولى وقتلها إثر مقاومتها له، وتهديده بإفضاح أمره، كما أرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة والملابس التى كان يرتديها وقتها، وأكد أن السلسلة الفضة هى تلك السلسة التى كان يرتديها وقت ارتكاب الحادث".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قد احال المتهم فى غضون ايام قليلة إلى محكمة الجنايات، وتم تحديد جلسة عاجلة له امام محكمة الجنايات، فى اقل من اسبوعين، منذ وقت ارتكاب الحادث، وذلك بعد ان اجرت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية التحقيق فى الواقعة، وسجلت اعترافات تفصيلية للمتهم اثناء التحقيق معه وتمثيل الجريمة.