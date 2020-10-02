رؤساء وحكومات دول يتمنون الشفاء العاجل لـ"ترامب"

تمنى عدد من رؤساء الدول والحكومات في العالم الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وكان من بينهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أمضي عدة أيام في وحدة العناية المركزة بعد تشخيص إصابته بـ "كوفيد -19"، أبريل الماضي.

وقال جونسون في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "أطيب تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى، آمل أن يتعافى كلاهما بسرعة من فيروس كورونا".

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته، في تدوينة له عبر موقع "فيس بوك"، "خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى.. وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوى العالم لصالح الإنسانية جمعاء.. حفظ الله شعوبنا وكافة شعوب العالم".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر، اليوم، "نتمنى بالتأكيد للرئيس ترامب الشفاء العاجل"، مشيرا إلى إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط للتطعيم وعندما يفعل ، سيصدر الكرملين إعلانًا.

كما تمنى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لعائلة ترامب "الشفاء العاجل"، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي تمنى له الشفاء العاجل ووافر الصحة.

وحرصت وزارة الخارجية التايوانية، على تمنى الشفاء لـ "ترامب"، قائلة: "أطيب تمنياتنا للرئيس والسيدة الأولى بالشفاء العاجل والعودة إلى الصحة الكاملة، تقف حكومة وشعب تايوان إلى جانب الولايات المتحدة في وقت الاختبار هذا".

ومن جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن "كوفيد -19"، "معركة نواصل خوضها جميعًا"، قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إن "دعواته مع الزوجين الأولين"، وتمنى عبدالله عبدالله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان للزوجين "الشفاء العاجل".

وكان أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تويتر"، أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وخضع ترامب مساء الخميس لحجر صحي قبل صدور نتائج اختبار "كوفيد-19"، والذي أجراه بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأصيبت هوب هيكس المستشارة المقربة من الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا المستجد، وخالطها ترامب حيث كانت على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" مع ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.