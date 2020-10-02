بسبب العمر والسمنة.. ترامب في فئة الإصابات "عالية الخطورة" بكورونا

نشرت شبكة "CNN" تقريرا حول مدى تأثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، حيث يواجه العديد من عوامل الخطر لأعراض "كوفيد -19" الأكثر حدة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة في مجموعة عالية الخطورة ببساطة بسبب عمره، الذي يبلغ 74 عاما، بالإضافة إلى إصابته بالسمنة، وهو عامل خطر آخر لشكل أكثر خطورة من المرض.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص في الفئة العمرية 65-74 هم أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى بخمسة أضعاف، و90 مرة أكثر عرضة لخطر الوفاة من Covid-19 مقارنة بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29.

ذكرت شبكة CNN في يونيو أن وزن ترامب يبلغ 244 رطلاً ويبلغ طوله 6 أقدام و 3 بوصات، وهذا يعطيه مؤشر كتلة جسم يبلغ 30.5، ما يجعله من الناحية الفنية، وإن كان خفيفًا، بدينًا تضاعف السمنة من خطر دخول المستشفى ثلاث مرات من Covid-19، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

من غير المعروف ما إذا كان ترامب يعاني من حالات طبية أخرى قد تضعه في فئة عالية الخطورة، ولكن وفقًا لآخر فحص جسدي له، فإن ضغط دمه يرتفع قليلاً فقط، ولا يوجد دليل على إصابته بالسرطان أو أمراض الكلى أو السكري أو حالات أخرى من المعروف أنها تعرض الناس لخطر أكبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وخضع ترامب مساء الخميس إلى حجر صحي قبل صدور نتائج اختبار "كوفيد-19"، والذي أجراه بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأعلنت كبيرة مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوب هيكس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل إعلان الرئيس إصابته بساعات، حيث من المتوقع أن تكون هي من نقلت الفيروس إليه، حيث كانت على متن طائرة ترامب الرئاسية يوم الثلاثاء، لحضور المناظرة التي جمعته والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.