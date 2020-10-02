وزراء ومسؤولون وقاضية مهددون بكورونا: تفاعل معهم ترامب قبيل إصابته

يأتي تشخيص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، بعد أسبوع حافل، حيث أدار حملته الدعائية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، والتي تفاعل خلالها مع العديد من المسؤولين رفيعي المستوى.

عقد "ترامب"، الإثنين الماضي، مؤتمرا صحفيا يتضمن تحديثًا لاستراتيجية اختبار فيروس كورونا لإدارته، في حديقة الورود بالبيت الأبيض التي حضرها نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الصحة أليكس عازار ووزير التعليم بيتسي ديفوس وغيرهم.

وحضر يوم الثلاثاء مناظرة تلفزيونية رفيعة المستوى في كليفلاند، لم يشارك الرئيس المسرح مع منافسه الديمقراطي جو بايدن فحسب، بل انضم إليه أيضًا أكبر مساعديه، بما في ذلك رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، واستراتيجي الحملة جيسون ميلر، مستشار السياسة ستيفن ميلر، وكان ذلك بحضور جميع أبنائه وأزواجهم، وأشار المراقبون إلى أن أحداً منهم لم يرتد أقنعة أثناء المناقشة.

خلال الأسبوع ، زارت مرشحته لرئاسة المحكمة العليا، القاضية آمي كوني باريت، البيت الأبيض ، وحضر ترامب تجمعا وحضرا لجمع التبرعات الخاصة في مينيسوتا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

قال سانجاي جوبتا، كبير مراسلي CNN للشؤون الصحية، إن مع إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته وكبير مساعديه هوب هيكس، بفيروس كورونا، فمن المتوقع إصابة العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بما في ذلك المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وخضع ترامب مساء الخميس لحجر صحي قبل صدور نتائج اختبار "كوفيد-19"، والذي أجراه بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأصيبت هوب هيكس المستشارة المقربة من الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا المستجد، وخالطها ترامب حيث كانت على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" مع ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.