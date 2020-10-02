قبل إصابته.. بايدن يهاجم ترامب بسبب كورونا في آخر تغريدة

هاجم المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، سياسة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع فيروس كورونا، في آخر تغريدة له، وذلك قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بساعات.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سيفعل دونالد ترامب كل ما في وسعه لصرف الانتباه عن حقيقة أنه بسبب استجابته الفاشلة لـ كوفيد -19، مات أكثر من 200 ألف أمريكي، يعاني 26 مليون من البطالة، وواحدة من كل 6 شركات صغيرة معرضة للإغلاق الدائم، لا يمكننا السماح له".

قال سانجاي جوبتا، كبير مراسلي CNN للشؤون الصحية، إن مع إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته وكبير مساعديه هوب هيكس، بفيروس كورونا، فمن المتوقع إصابة العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بما في ذلك المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وخضع ترامب مساء الخميس لحجر صحي قبل صدور نتائج اختبار "كوفيد-19"، والذي أجراه بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأصيبت هوب هيكس المستشارة المقربة من الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا المستجد، وخالطها ترامب حيث كانت على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" مع ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.

وفور الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الأميركية، حيث هبط مؤشر داو جونز 1.7 في المئة، وتراجع ستاندرد أند بورز 500 بمعدل 1.6 في المئة، فيما ارتفع الين مقابل الدولار.