بومبيو: نتيجة اختبار كورونا سلبي.. ولم اجتمع بترامب منذ 15 سبتمبر

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه وزوجته سوزان جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد سلبية.

وقال للصحفيين "أشعر بالارتياح"، مضيفا أنه لم يتفاعل مع الرئيس دونالد ترامب منذ ما يسمى باتفاقات أبراهام الدبلوماسية الموقعة بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض، في 15 سبتمبر الماضي، وفقا لما نشرته شبكة "CNN".

وقال بومبيو: "نصلي من أجل الرئيس والسيدة الأولى من أجل الشفاء العاجل"، متابعا: "تحدثت مع مكتب نائب الرئيس هذا الصباح أيضًا، من الواضح أننا نتعامل مع هذا بجدية بالغ، وسنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة الجميع، بما في ذلك أنتم جميعًا".

هذه هي المرة الرابعة التي يخضع فيها بومبيو لاختبار كورونا خلال الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضيين.

قال سانجاي جوبتا، كبير مراسلي CNN للشؤون الصحية، إن مع إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته وكبير مساعديه هوب هيكس، بفيروس كورونا، فمن المتوقع إصابة العديد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بما في ذلك المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وخضع ترامب مساء الخميس لحجر صحي قبل صدور نتائج اختبار "كوفيد-19"، والذي أجراه بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأصيبت هوب هيكس المستشارة المقربة من الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا المستجد، وخالطها ترامب حيث كانت على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" مع ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.