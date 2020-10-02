على العكس من ترامب.. ميلانيا تنصح بارتداء الكمامة للوقاية من كورونا

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد كانت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحث المواطنين الأمريكيين دوما عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على اتباع الإرشادات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر تغريدة معلنا إصابته وميلانيا بفيروس كورونا، قال فيها: "اليوم ميلانيا وأنا ظهرت نتيجة فحصنا لكوفيد 19 إيجابية، سنبدأ فترة العزل وعملية العلاج حالا، سنتخطى هذا معا".

وأشادت ميلانيا بضرورة ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة والتي يصعب فيها تطبيق التباعد الاجتماعي.

وغردت ميلانيا في بداية انتشار فيروس كورونا المستجد إنها على يقين من قوة واستعداد بلادها على مواجهة الفيروس.

وأصدر البيت الأبيض بيانا على لسان أطبائه، جاء فيه: "هذا المساء تلقيت تأكيدا بأن كلا من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ظهرت نتيجة اختبارهما إيجابية بإصابتهما بفيروس "SARS-COV-2"، الرئيس والسيدة الأولى بصحة جيدة في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال مرحلة العلاج".

وحثت المواطنين أكثر من مرة على اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الولاية والمسئولين المحليين، وحثتهم علي البقاء في المنزل قدر الإمكان، لكي يستطيعوا إيقاف انتشار كورونا.

وركزت ميلانيا على إظهار دور الأطقم الطبية والممرضين الذين يعملون "بلا كلل" من أجل الحفاظ علي بلادهم آمنة وصحية.

وفي الـ24 من أبريل الماضي، أرسلت ميلانيا هدايا إلى الأطقم الطبية والأطفال المصابين في العديد من المستشفيات في عشر ولايات مختلفة.

وأكدت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية أهمية استكمال الدراسة عن بعد، وطلبت من أولياء الأمور وطلاب جميع المراحل استكمال تعليمهم من المنزل.

وفي مناسبات عديدة في ظل ارتفاع حدة فيروس كورونا المستجد، ظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون كمامة أو قناع طبي، وكان ذلك قبل إعلان إصابته اليوم بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى زوجته ميلانيا.

وسخر ترامب من منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، جون بايدن، بسبب اعتياد الأخير على ارتداء كمامة بشكل متكرر، على خلفية استمرار جائحة فيروس كورونا في البلاد، وتساءل ترامب في كلمة ألقاها أمام حشد كبير من مؤيديه في ولاية بنسلفانيا، والذين لم يرتد كثيرون منهم الكمامات، بشأن "ما إذا كانوا يعرفون شخصا يحب الكمامة بقدر ما يحبها بايدن؟".

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات واسعة في الولايات المتحدة بسبب طريقة تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، خاصة أن الرئيس كان يقلل من خطر العدوى على مدى أسابيع في المراحل المبكرة من تفشي الوباء.