زعيم كوريا الشمالية يظهر مع شقيقته بعد غياب لأكثر من شهرين

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم، بأن الزعيم كيم جونج-أون زار قرية حدودية ضربتها الفيضانات للتحقق من جهود إعادة البناء، ومعه شقيقته كيم يو -جونج، في أول ظهور علني لها منذ شهرين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم تفقد موقع إعادة الإعمار في بلدة كيمهوا الحدودية المركزية وتعرف بالتفصيل على الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع والنقل وشبكتي الكهرباء والاتصالات، واستمع إلى التقدم الذي تم إحرازه في جهود إعادة البناء، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقالت الوكالة "عند سماع التقرير الذي يفيد بأن حوالي 88% من إجمالي مشروع البناء قد تم إنجازه الآن لما يقرب من 1,000 أسرة - منازل سكنية من عدة طوابق في منطقة البلدة، قال الزعيم كيم "أشعر بارتياح كبير لأن الجيش الشعبي يحقق إنجازات مذهلة تحت القيادة النشطة والتوجيه الدقيق من قبل حزبنا".

وقالت الوكالة إن كيم شدد على أن "هذا العام شهد صعوبات غير مسبوقة، لكنه سيكون عام انتصار عظيم مع قيمة النضال الكبيرة".

ورافقت كيم شقيقته الصغرى "يو جونج" في أول ظهور علني لها منذ أواخر يوليو.

ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الشمال صورة لها وهي ترتدي معطفا رملي اللون تتبع الزعيم كيم من مسافة قريبة.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونج كيونج دو، قي في أغسطس الماضي إن كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، تسيطر على السلطة في البلاد الآن.

وقال الوزير الجنوبي في جلسة للجنة الدفاع بالبرلمان، إن الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية والتي تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، يبدو أنها تسيطر على إدارة التنظيم والإرشاد التابعة للحزب".