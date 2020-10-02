يمني يتكفل برحلة عمرة لـ"عاشور" عجوز الترعة بسوهاج

شاهد ياسر اليمني، البالغ من العمر 50 عاما، نائب أمين العاصمة اليمنية سابقا وقيادي بالمؤتمر الشعبي العام، مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والذي جرت أحداثه في إحدى قرى المراغة بسوهاج، ويظهر مقطع الفيديو 3 شباب يلقون بشخص في الترعة.

ياسر المقيم في سويسرا تتبع قصة العم عاشور، وبدأ في السؤال عنه ووصل إلى رقم هاتف ابن شقيقه، وأبلغه بأنه متكفل بتأدية العمرة لـ "عاشور" فور عودة الطيران بشكل مباشر.

محمود خلاف، ابن شقيق العم "عاشور" أكد أن أحد الأشخاص اليمنيين المقيمين في سويسرا، تواصل معه عبر الهاتف وأبلغه بأنه شاهد مقطع الفيديو الخاص بعمه، وأكد له أنه سيتكفل بكل تكاليف رحلة العمرة له تعويضا عما حدث له من شباب لا يدركون ما يفعلونه تجاه شخص مسالم.

خلاف أكد أن الشخص اليمني تحدث مع عمه عبر الهاتف ونقل له تحياته، وأكد أن رحلة العمرة ستكون من نصيبه عندما يتم فتح المجال الجوي لأداء العمرة، مضيفا أن اليمني، تتبع قصة عمه عبر تويتر وبدأ يتواصل مع المتابعين حتى وصل إلى رقم هاتفه، واتصل به.

خلاف أوضح أنه توجه لاستخراج جواز سفر، لكنه اكتشف أن عمه غير مقيد في الدفاتر وسيضطر إلى استخراج شهادة ميلاد له وبطاقة رقم قومي بعدها سيتم استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد، ثم جواز السفر.

يذكر أن 3 شباب بإحدى قرى المراغة ألقوا العم "عاشور" - أحد الأشخاص البسطاء والذي يعاني من إعاقة ذهنية بسيطة - في الترعة من أجل تسجيل مقطع فيديو ونشره على "تيك توك"، ولم يكتفوا بذلك بل قذفوه بالطوب والحجارة، وأكياس القمامة أثناء خروجه من الترعة.

وعقب نشر مقطع الفيديو، لاقى انتقادات واسعة من الأهالي، وبدأت الأجهزة الأمنية في التحري عن الواقعة، وتم القبض على مرتكبيها، وإحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.