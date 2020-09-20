التحريات: إلقاء عجوز في ترعة من قبل 3 شباب حدثت قبل 6 أشهر

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج، بأن واقعة إلقاء 3 شباب لعجوز في ترعة بدائرة مركز المراغة، تمت قبل 6 أشهر، وأن الواقعة حدثت في قرية الأخيضر، وأنه تم إلقاء القبض على 2 من المتهمين بعد تداول مقطع الفيديو، ويجرى التحقيق معهما بمعرفة النيابة العامة.

"الوطن" انتقلت إلى مستشفى سوهاج التعليمي، حيث يخضع المجني عليه "عاشور" إلى فحوصات طبية داخل المستشفى، داخل غرفة التي تم تخصيصها له بالقسم الاقتصادي، وقال عم عاشور إنه لا يعرف لماذا تعدى عليه الشباب؟ وأنه كان يجلس في حاله على ضفة الترعة.

وأضاف عم "عاشور" أن الشباب كانوا في طريقهم إلى ملعب لكرة القدم، وأثناء سيرهم تحدثوا معه وقام أحدهم بدفعه في الترعة، وأنه فقد الوعي للحظات من جراء السقوط، لكنه عاد إليه مرة أخرى، وتشبث بنبات الحلف وتمكن من الخروج من الترعة.

وأوضح ان الشباب لم يكتفوا بذلك بل قذفوه بالحجارة، موضحا ان لا يعرف لماذا تعدي عليه الشباب ويريد ان يعرف السبب الذي دفعهم الي ارتكاب تلك الواقعة.

من داخل الغرفة التي يعالج فيها عم "عاشور"، قال "محمود" 25 عاما، ابن شقيقه، إن عمه يدعى صلاح، وشهرته بين الناس "عاشور" يبلغ من العمر 60 عاما، وان حالته المادية جيده الا ان القدر شاء ان يكون به بعض القصور الذهني.

وأضاف أن الواقعة لم يعلم بها إلا منذ أول أمس، عندما تم تداول مقطع الفيديو، وتم نقل عمه إلى مستشفى سوهاج التعليمي، وإجراء جميع الفحوصات الطبية له، ولم يتبين إصابته بأية إصابات، وأن عائلته لن تتنازل عن حقه مهما حدث، وأن الشباب الذين ارتكبوا الواقعة، لم يدركوا خطورة ما ارتكبوه في حق رجل بسيط مسالم.

وأوضح محمود، أن الشباب لم يكتفوا بإلقائه في ترعة بل قذفوه بالحجارة، وكادوا أن يتسببوا في موته من أجل تصوير مقطع فيديو، لافتا إلى أن الواقعة قديمة ولا يعرف تحديدًا توقيت حدوثها، لكنه تأكد بأن الواقعة مر عليها شهور.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر 3 شباب يعتدون على عجوز ويلقونه في ترعة، ثم يقذفونه بالحجارة، حيث لاقى المقطع المصور حالة من الاستياء في الشارع، وأبدى أهالي المحافظة تعاطفهم وتضامنهم مع العجوز مطالبين بمعاقبة مرتكبي الواقعة قانونيا.