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محمود مسلم

كشف تفاصيل تنمر عجوز بطفلين وإجبارهما على أكل القمامة بالجيزة

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الوطن
04:33 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطعي فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمنا قيام إحدى السيدات بالتنمر على طفلين، وإجبارهما على الأكل من القمامة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها (ربة منزل سن 52 ، مقيمة بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة وبمواجهتهما أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت باستضافتها منذ شهرين لـ( طفلين"5 ، 3 " سنوات – يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية) من جيرانها لمجالستهما مع أولادها، وقيامها بتصوير تلك المقاطع على سبيل المزاح والدعابة، وادعائها بقيام ابنتها الطفلة بنشر تلك المقاطع والصور على مواقع التواصل الاجتماعى دون قصد وعقب علمها بتداولها، قامت بحذفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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