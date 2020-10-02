شيشة "تيك أواي" وخسائر بالمليارات.. كيف أثر كورونا على صناعة "المعسل"؟

منذ بدء أزمة كورونا وانتشار الفيروس على نطاق واسع في مارس الماضي، شهدت العديد من القطاعات الاقتصادية تضررا بالغا نتيجة الإجراءات الحكومية التي أثرت على معدلات الإنتاج والاستهلاك في آن واحد.

وكان من بين أكثر القطاعات تضررا خلال الأشهر الماضية قطاع الدخان وإنتاج المعسل، خاصة بعد قرار الحكومة بإغلاق المقاهي ومنع تقديم الشيشة.

ومع اتخاذ الحكومة إجراءات لإعادة فتح الاقتصاد المصري، والتي كان من بينها عودة المقاهي، دون تقديم الشيشة، تثار بشكل شبه أسبوعي شائعات حول صدور قرار بالسماح بعودة تدخين الشيشة داخل المقاهي، وهو ما نفته الحكومة اليوم في تقرير الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، لا أساس له من الصحة.

تأثر قطاع الدخان والمعسل بأزمة كورونا اتضح بشدة في تراجع حجم المبيعات على مدار الأشهر السبعة الماضية، فوفقا لتصريحات سابقة لـ"الوطن"، قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن المبيعات تراجعت بنسبة أكثر من 90% خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من مبيعات شركات المعسل كانت تذهب إلي المقاهي، بكافة أنواعها، سواء الشعبية أو المقاهي التي تقع في المناطق الراقية.

وبحسب الإمبابي فإن تراجع المبيعات من شأنه التأثير بشدة على الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تحصيل ضرائب على مبيعات المعسل وحده بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك نحو 42 مصنعا تعمل رسميا ومسجلة في شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

التأثيرات التي شهدتها صناعة الدخان دفعت العديد من أصحاب المصانع، والمقاهي، إلى التحايل على قرار منع استخدام الشيشة، من خلال ابتكار "شيشة تيك أواي"، ووفقا لما قاله عفت صلاح نائب رئيس شعبة المقاهي بالغرفة التجارية في الإسكندرية، في وقت سابق لـ"الوطن" فإن هناك تزايدا كبيرا في الإقبال على شراء الشيشة "تيك أواي" من جانب أصحاب المقاهي؛ لجذب الزبائن التي هجرتها بسبب عدم وجود الشيشة أو ألعاب التسلية، لافتا إلى أن 60% من رواد المقاهي يقبلون على المقاهي بهدف تدخين الشيشة.

وكان استطلاع رأي أجراه مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كشف عن موافقة 93.6% من المواطنين المشمولين بالاستطلاع على استمرار منع "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، في حين بلغت نسبة المؤيدين لغلق المقاهي والكافيهات عند منتصف الليل 81.4%.

وفي أواخر يونيو الماضي، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهي مع استمرار منع الشيشة، في الوقت الذي تراهن فيه مصانع المعسل على السماح بتقديم الشيشة بالمقاهي للخروج من عثرتها الحالية.