شعبة الدخان: 20 مليار جنيه خسائر متوقعة بسبب منع "الشيشة"

توقع إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات تراجع حصيلة الدولة من الضرائب على منتجات الدخان والتبغ نتيجة استمرار منع الشيشة في المقاهي.

وقال لـ"الوطن" إن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي الحالي تحصيل 65.8 مليار جنيه فى كضرائب من بند السجائر والدخان والمعسل، وكشف أن ثلث تلك الحصيلة تأتي من خلال مصانع المعسل، بينما تأتي النسبة المتبقية من خلال مبيعات السجائر.

وقال الإمبابي إن مبيعات مصانع المعسل تراجعت بأكثر من 80% منذ شهر مارس الماضي، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي شملت إغلاق المقاهي ومنع تداول الشيشة.

وكان استطلاع رأي أجراه مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كشف عن موافقة 93.6% من المواطنين المشمولين بالاستطلاع على استمرار منع "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، في حين بلغت نسبة المؤيدين لغلق المقاهي والكافيهات عند منتصف الليل 81.4%.