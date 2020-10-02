تعرف على أسعار تذاكر حفل دينا الوديدي بدار الأوبرا

تستعد الفنانة دينا الوديدي لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل، الساعة الثامنة مساء.

أسعار تذاكر حفل دينا الوديدي في دار الأوبرا

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بسعر 160 جنيهًا، ويمكن حجز تذاكر الحفل إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدار الأوبرا.

الشروط الواجب اتباعها لحضور حفل في دار الأوبرا

وحددت دار الأوبرا الشروط المطلوبة لحضور الحفل بأنه غير مسموح بدون ارتداء كمامات، والجلوس بأسبقية الحضور، ويُمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وممنوع التصوير.

على أن يتم الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، وإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص والحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.

ومن المقرر أن تقدم "الوديدي" أبرز أغانيها خلال مشوارها الفني، مثل "بعد البيبان وعلى ورق الفل وتدور وترجع وكتر الوجع".

وكانت قدمت دينا الوديدي حفل لايف "أون لاين" للجمهور مع إيجيبشن بروجيكت، وأخرى مع محمد منير والفنانة نوران أبو طالب، والفنان أحمد زيزو.

بدأت "الوديدي" حياتها المهنية من خلال انضمامها لمسرح الورشة سنة 2008، وبعدها غادرت المسرح وبدأت الغناء مع عدة موسيقيين مصريين مستقلين مثل فتحي سلامة الفائز جائزة غرامي وكاميليا جبران، وتقدم دينا الوديدي نوعًا مختلفًا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، وتستلهم دينا الكثير من موسيقاها من هوية وتراث مدينتها القاهرة.

وحصلت "دينا" على جائزة من مبادرة رولكس الدولية لدعم الفنانين الواعدين، تقضي من خلالها فترة مجاورة مع المطرب البرازيلي الشهير جيلبرتو جيل، مما يتيح لها الغناء في عدد من المهرجانات الموسيقية الدولية.