تفاصيل مقتل مسن سبعيني داخل شقته بأكتوبر

قالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، حددت الجناة في واقعة مقتل مسن داخل منزله في مدينة السادس من أكتوبر.

وانتقلت قوة أمنية إلي مسرح الجريمة، وتبين أن المسن المقتول في العقد السابع من عمره، وتبين سلامة جميع نوافذ الشقة، ما يشير إلى أن منفذ الحادث دخل بطريقة مشروعة.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، فقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة العامة بتقرير الصفة التشريحية عقب الانتهاء منه، وتراجع النيابة العامة وفريق البحث الجنائي الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، من أجل توثيق أدلة الاتهام ضد المنفذين.

3 طعنات نافذة تلقاها المسن فأودت بحياته، بحسب تصريحات مصادر أمنية ذات صلة وثيقة بالتحقيقات التي تجري في الحادث.

ورجحت المباحث أن الجريمة حدثت بدافع السرقة، بعد أن عثر على محتويات الشقة مبعثرة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهمين.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن، يقيم بمفرده، مصابا بعدة طعنات وآثار بعثرة بمحتويات الشقة.