إزالة "شجرة الكانز" وبناء كشك لـ"عم السيد" في الدقهلية

بدأت رئاسة مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية في بناء كشك لمواطن من محافظة سوهاج ابتكر شجرة من فوارغ عبوات "الكانز"، تزين مدخل الكوبري المؤدي إلى قرية "الطاهري"، التابعة لمركز منية النصر، لتشكل عاكساً أمام السيارات المارة ليلاً، لحمايتهم من الاصطدام بسور الكوبري، الذي لا يقع أمام الطريق مباشرةً، مما يجعل أي سائق لا يعرف المكان جيداً، عرضة للحوادث، خاصة خلال ساعات الليل.

وانتقلت أجهزة محلية مساء أمس إلى المكان وتخلصت من الشجرة بعد أن أشعلوا النار فيها، وفي عشة الصياد البسيط ليظهر بعدها المسئولون برئاسة مركز دكرنس ليبنوا كشكاً للرجل في نفس المكان الذي كان يعيش فيه ليكون مصدر رزق دائماً له وفي نفس المكان الذي اختاره.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد استقبل" السيد على محمود عبد المطلب"، من قرية "الشيخ يوسف" بمحافظة سوهاج، وشكره علي فكرته في الحفاظ علي حياة المواطنين، ووعده بعمل كشك له.

وقال محمد سالم، أحد المواطنين، فوجئنا ليلا بإشعال النار في المكان الذي صنعه "عم السيد" طوال الفترة الماضية دون مبرر وهو ما تسبب فى غضب البعض، إلا أننا عندما تواصلنا مع المسئولين برئاسة مركز دكرنس، أكدوا أنهم سيبنون له كشكا في نفس المكان، وبالفعل جرى إرسال الكشك ليلا، ويجري حاليا عملية تثبيته في نفس المكان.

وأضاف سالم لـ"الوطن"، أن أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية أخري، عندما علم بما فعله "عم السيد" وعد بتوفير كشافات إضاءة في المكان، على نفقته الخاصة، كما وعد أحد الشباب والمسافر حاليا في دولة الإمارات بتوفير بضاعه له في الكشك.

يذكر أن "عم السيد" كان يقضي يومه في العناية بالشجرة، التي صنعها من فوارغ علب الكانز، وكنس ونظافة الكوبري، ورشه بالمياه، ثم يأخذ شبكته وينزل الترعة المجاورة للكوبري، ليصطاد بها، ثم يبيع ما يصطاده إلى المارة، وفي نهاية اليوم ينام داخل "عشة القش" الصغيرة المجاورة للكوبري، وتابع بقوله: "اللي عملته بسبب خوفي على الناس، كل اللي أنا عايزه رضا ربنا، ورضا الناس عني.. البعض بيساعدوني، ورزقي بييجي لي وأنا في مكاني".