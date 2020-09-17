تفعيل خدمات الشباك الواحد بمركز تكنولوجي بديوان محافظة الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه جري تنفيذ منظومة متكاملة لحصول المواطنين على الخدمات من خلال المركز التكنولوجي بديوان المحافظة تفعيلا لخدمات الشباك الواحد.

وقال المحافظ في تصريح صحفي، أنه مع بداية توليه المسئولية تلاحظ عدم وجود أماكن لاستقبال المواطنين، وعلى الفور ومنذ اللحظة الأولى شرع في تنفيذ المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين وذلك في اطار خطة الدولة للمراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الدقهلية في كافه القطاعات وسرعه إنجاز مصالح المواطنين من خلال منظومة الشباك الواحد لفصل متلقى الخدمة "المواطن "عن مؤدى الخدمة ضمانا للشفافية، وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة الإنجاز

وأضاف أن المركز الجديد يحتوى على 24 شباك لاستقبال المواطنين منهم 12 شباك لتلقى الطلبات وتقديم الخدمات و12 شباك آخرين لإعطاء الاستشارات في كافة مجالات الخدمة، كما أن به شاشات عرض لنوعية الخدمات المقدمة إضافة إلى انه مزود بأماكن معدة للجلوس والاستماع لمشكله المواطن بحضور المختصين،

وأشار بأن العمل يسير به وفق نظام دقيق ومسلسل من لحظة استقبال المواطن وبدء التعامل مع الشكوى المقدمة منه حفاظا على دور كل مواطن ومنعا للتكدس، مؤكدا ان المركز يستقبل يوميا اكثر من 400 مواطن

وأوضح أن المركز الجديد يقدم كافه الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط العمراني والشئون الهندسية و المواقف والتنمية البشرية وتيسير الأعمال بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإقامه المشروعات المختلفة هذا بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالشئون الإدارية وأيضا كل ما يتعلق بخدمات المواطنين من خلال القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة ..

وأكد أن هناك 21 مركز تكنولوجي بالمراكز والمدن والأحياء لتقديم الخدمات للمواطنين بالمدن والمراكز والقرى التابعة إلكترونيا بعد أن تم اطلاق 42 خدمه لها علي بوابة خدمات المحليات أوائل سبتمبر الجاري، وجاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق خدمات المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة علي بوابة المحليات لتقديم خدماته إلكترونيا للمواطنين مستقبلا وربطه بالمراكز التكنولوجية بأنحاء المحافظة

وذكر أن العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء في الفترة الحالية يسير على قدم وساق في استقبال المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع هذا فضلا عن أعمالها المعتادة في تلقى شكاوى وطلبات المواطنين والتعامل الفوري معها بالتنسيق والتعاون مع كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة وذلك في اطار توجيهات رئيس الجمهورية لإرضاء المواطنين .