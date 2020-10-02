رويترز: مايك بنس قد يصبح رئيسا مؤقتا للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال ترامب إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي سيواصل أداء مهامه، خلال فترة بقائه داخل الحجر الصحي في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% مساء الأربعاء مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، لتصل إلى 7.19 مليون شخص، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبموجب القسم الثالث والرابع من التعديل الـ25 للدستور الأمريكي ، الذي تم في 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كيندي، مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يمكن أن يصبح رئيسا مؤقتا للولاية حيث نص القسم الثالث علي أن ترامب يمكنه أن يعلن كتابة عدم قدرته على أداء واجباته، بحسب رويترز.

وينص القسم الرابع على أنه يمكن تجريد الرئيس من السلطة، إذا اعتقدت حكومته أنه أصبح عاجزا.

وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة، ويستطيع الرئيس استكمال مهامه بعد إعلام اثنين من قادة الكونجرس.

ولكن لم يتم تنفيذ هذا البند مطلقا، وبهذه الحال يمكن أن يتولى مايك بنس مهام الرئاسة، مع استمرار ترامب في منصبه، ثم يستطيع أن يعلن الرئيس استعادة منصبه بعد ذلك مرة أخرى.

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز"، أن نتائج اختبار كوفيد-19 لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى.. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد، غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

وأصيبت هوب هيكس المستشارة المقربة من الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا المستجد، وخالطها ترامب حيث كانت على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" مع ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.