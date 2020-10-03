تفاصيل 4 جرائم تحرش بالأطفال: عجوز وعامل نظافة

4 جرائم تحرش بالأطفال والفتيات، حدثت في القاهرة، أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

مسن يتحرش بطفلة أثناء الدرس

كان فيديو هتك عرض طفلة من مسن داخل غرفة مغلقة بمثابة الشرارة التى تسببن في حالة استياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقاه رئيس مباحث المقطم على هاتفه من الشاب ملتقط هذا الفيديو بهاتفه المحمول خلال وقوفه في شرفة منزله عندما شاهد الجريمة وظهر المسن وهو يقوم باحتضان طفلة وتقبيلها من فمها في غرفة مغلقة عليهما خلال حصة من الدرس.

دقائق قليلة وحضرت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وألقت القبض على المتهم، وفوجئت الأم بوجود رجال المباحث داخل شقتها فظنت أن أحد أطفالها أصيب، وعقب وصولها الشقة انتابتها حالة من الخوف، قائلة: "بناتي فين؟"، فطمأنها رئيس المباحث.

وأوضحت الأم في التحقيقات أن ضابط المباحث حكى لها تفاصيل الواقعة وما حدث من قبل المسن المتحرش في حق ابنتها، وأنه يوجد فيديو مصور بالواقعة شاهدته فأصيبت بالفزع، وحاولت الفتك بالمتهم.

وتابعت الأم روايتها في التحقيقات، أن المتهم اعترف بالواقعة أمام ضابط المباحث، وأن رجال الشرطة ألقوا القبض عليه قبل انتهاء الحصة.

وقالت الأم فى محضر الشرطة إنها تعمل بائعة خضار في منطقة مساكن السبعين بالمقطم ولديها طفلتان تعولهما، وأن المسن المتحرش معروف بالمنطقة، قائلة، "أعامله كأبي وعلمت منه منذ عدة أشهر تقريبا أنه يتقن اللغة الإنجليزية، وكان يعمل تاجر خردة والآن لا يعمل، فطلبت منه أن يعطي طفلتي الكبرى 9 سنوات درسًا في اللغة الإنجليزية".

وتابعت الأم: "كان يتردد إلى المنزل مرة أسبوعيا ويوم الحادث تركته في البيت لشراء احتياجات المنزل وشراء الخضار لبيعه في السوق، وعقب عودتي فوجئت برجال المباحث".

مصور الفيديو هو شاهد العيان الأول على الحادث حكى في محضر الشرطة تفاصيل الواقعة بقوله إنه كان يقف في البلكونة الخاصة بشقته فوجئ برجل عجوز يتحرش بالطفلة فقام بإخراج هاتفه وتصوير الواقعة بالكامل لمدة 8 دقائق، وقال مصور الفيديو إنه أنقذ ابنة جارته من المسن ووصفه بـ"الذئب العجوز".

وأضاف المصدر أن مقدم البلاغ اتصل برئيس مباحث قسم المقطم، وأبلغه بالواقعة، ثم أرسل إليه الفيديو الخاص بالواقعة، وانتظر ضابط المباحث أسفل منزل الطفلة، ثم توجهوا إليه وألقوا القبض عليه، مشيرًا إلى أن الأم لم تكن عادت للمنزل حتى إلقاء القبض عليه.

وكشفت التحريات أن المتحرش المسن بطفلة في المقطم تاجر خردة وليس معلمًا، وأنه يجيد اللغة الإنجليزية وكان في حصة درس خصوصي لغة إنجليزية، وأن المتحرش أرمل ولديه 4 أبناء، ويبلغ عمره 76 سنة، ومقيم بمفرده بعد وفاة زوجته وزواج أبنائه، ودلت التحريات أن الطفلة الضحية تبلغ من العمر 9 سنوات.

6 يتحرشون بسيدة أفريقية بمدينة نصر

وفيديو آخر مدته 60 دقيقة أظهر تحرش 6 شباب بفتاة أفريقية في منطقة زهراء مدينة نصر، بعد القبض عليهم، واقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمتي التحرش وهتك العرض.

ورصدت أجهزة الأمن فيديو متداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن مضايقة بعض الأشخاص لفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمنطقة الزهراء بمدينة نصر بالقاهرة، ومحاولة إجبارها على استقلال "توك توك" خاص بالمتهمين، وعندما رفضت تحرشوا بها، فتمّ تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده من خلال البحث والتحري وفحص الكاميرات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، إلى تحديد الجناة مرتكبي الواقعة، وعددهم 6 أشخاص.

وبتكثيف الجهود تمّ تحديد المجني عليها، وتبين أنها مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، وبمناقشتها اتهمتهم بالتحرش بها حال عودتها من عملها، وأدلت بأسماء بعضهم، وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وضبطهم جميعاً، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

هتك عرض طفل القاهرة الجديدة

وفي القاهرة الجديدة كان الفيديو الأكثر استياءا والذي أظهر تحرش رجل خمسيني بطفل داخل سيارة في الشارع، وكشفت النيابة العامة أنها تلقت النيابة بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه، بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها، قبل أسبوع، إذ استدرجه المتهم إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا.

وشهدت المذكورة بذات مضمون بلاغها في التحقيقات، وبسؤال النيابة العامة الطفلَ المجني عليه قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.

وشاهدت النيابة العامة، المقطعَ الذي جرى تداوله بعد تفريغه من كاميرا المراقبة، وتبين للنيابة العامة، من الاستعلام الوارد من "الإدارة العامة للمرور"، أن السيارة المنسوبة للمتهم في المقطع مملوكة له.

وانتدبت "النيابة العامة" "الطبيبَ الشرعيَّ"، لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، بيانًا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت "أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية" بـ"وزارة الداخلية"، لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

عامل نظافة بالمحلة يتحرش بطفلتين

وفي الغربية تمكنت المباحث من ضبط عامل نظافة استدرج طفلتين أثناء محاولته التحرش الجنسي بهما، في أحد الأراضي الزراعية، بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من حارس عقار بمنطقة الشعبية، يتهم فيه عامل نظافة مقيم بقربة بلقينا، باستدراج طفلتين، الأولى 7 سنوات، والثانية 5 سنوات، ومحاولته التحرش الجنسي بهما، في أرض زراعية، ولم يتمكن من هتك عرضهما.

وأفاد ولي أمر الطفلتين في البلاغ، أن بعض الخفراء شاهدوا المذكور أثناء محاولته التحرش الجنسي بالطفلتين، وتمكنوا من إنقاذهما، ثم ألقوا القبض عليه، وبمناقشة المتهم، تبين أنه يعمل في مستشفى الصدر.