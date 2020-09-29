عاجل.. ضحايا واقعة تحرش السيارة شقيقان وجارهما في القاهرة الجديدة

كشفت مصادر أمنية عن أن الأطفال ضحايا واقعة التحرش 3 أطفال، بينهما شقيقان والآخر جارهما، من أبناء السكان المجاورين من مكان الواقعة، وليسوا من أطفال الشوارع.

وأوضحت المصادر عن أن المتحرش متزوج وعلى خلافات مع زوجته منذ مدة قصيرة قبل الواقعة، بحسب اعترافه أمام المباحث بعد الواقعة بارتكاب الواقعة مرتين على مدار يومين متتاليين.

وتابعت المصادر، أن المتحرش نفذ الجريمة في سيارته التى يعمل عليها سائق في شركة نقل ركاب شهيرة، وأنه كان قريب من منزله عندما نفذ الجريمة وقت استقلاله سيارته.

ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم خلال ساعات من نشر الفيديو الذي ظهر وهو يهتك عرض ثلاثة أطفال بجوار سيارته في أحد شوارع القاهرة الجديدة، وأفاد مصدر أمني بأن ضباط القاهرة الجديدة تحركوا فور تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه.

ورصد مقطع الفيديو، احتجاز الرجل لأحد الأطفال داخل سيارته، للتعدي عليهم، حيث أظهر جزء من جسده قبل الدخول إلى السيارة بصحبة الطفل، في حين أن أصدقاء الطفل كانوا يتحركون بجانب السيارة استكمالًا للعبهم.

الفيديو المتداول كما ورد على الصفحات الناشرة له، تم تصويره بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات الواقعة في أحد شوارع منطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة.

وتفاعل رواد "فيسبوك" على مقطع الفيديو، بالتعبيرات الغاضبة، مطالبين بسرعة القبض عليه، عن طريق إبلاغ المجلس القومي للطفولة، ومنهم من تعجب من رد فعل الأطفال قائلين: "أنا مش مستوعبة بجد.. يعنى الولد عادي كده وساكت وبيعدل هدومه، كأنه متعود".