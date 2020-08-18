عاصي الحلاني يستعيد ذكريات بروفات حفله بدار الأوبرا المصرية

استعاد الفنان الكبير عاصي الحلاني، ذكريات حفله بدار الأوبرا المصرية بنشر مقطع من بروفة الحفل أثناء غنائه لأغنيته الشهيرة باب عم يبكي.

قال الفنان عاصي الحلاني، إنه كان يتواجد في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث كان يبعد عن الانفجار بمسافة 3 كيلومترات فقط، وفي الوهلة الأولى ظن الجميع أنه زلزال، وليس انفجارا.

وأضاف "الحلاني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أنه فور الشعور بهزة أرضية قام باصطحاب ابنه للأدوار السفلية، وهو الأمر الذي أعقبه انفجار كبير لا يمكن وصفه: "كلنا تأثرنا، وماعدنا مصدقين، بحس حالي إني بحلم"، موضحا أن الدمار الكبير الذي أصاب العاصمة اللبنانية أدى إلى جرح ما يقرب من 3 آلاف شخص، بخلاف اعتبار العاصمة بيروت "منكوبة": "إحنا مررنا بمحن عديدة في لبنان، ورغم كل المصاعب عندنا إيمان ببلدنا".

وأكد أن دوي التفجير في مرفأ بيروت، لم يحدث في تاريخ الحروب اللبنانية التي عاصرها في طفولته، مشيرا إلى أنه ومنذ عام 1975، تقبع لبنان، في حالة من الحرب حتى الآن، مرورا باستشهاد رفيق الحريري، والقصف الإسرائيلي المستمر على كل لبنان، والاغتيالات التي حدثت لعدد كبير من السياسيين وغيرهم في لبنان: "الشعب اللبناني محكوم إنه ما يعيش بأمان، وإذا ما صار فيه حدث أمني أو كارثة نشعر بوجود شيء خاطئ، ودائما فيه ضريبة يدفعها الشعب اللبناني من عدم الاستقرار والهدوء".