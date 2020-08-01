عاصي الحلاني يكشف تطورات الأزمة في قرية الحلانية بعد تفشي كورونا

طمأن الفنان عاصي الحلاني، جمهوره على صحته وصحة أسرته بعد أن قامت السلطات اللبنانية بوضع قرية الحلانية التي كان يقضي فيها، الأيام الماضية، في الحجر الصحي؛ لتفشي فيروس كورونا.

ونشر الحلاني صورة مع أفراد عائلته، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكتب فى تعليقه عليها: "‫اتشكر كل المحبين الذين اتصلوا للاطمئنان عنى وعن عائلتى.. نحن بخير الحمد لله.. حالياً متواجدين فى الحلانية مع أحبائنا وأهلنا ‫آل الحلانى.. ملتزمين بالحجر المنزلى حسب إرشادات وزارة الصحة.. نسأل الله العلى العظيم الشفاء لجميع المرضى على أمل أن تكون الأيام المقبلة أفضل من سابقاتها علينا جميعاً".