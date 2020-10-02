احتشاد أهالي كفر الشيخ بميدان النصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

احتشد أهالي محافظة كفرالشيخ، بميدان النصر، اليوم، للاحتفال بالذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة، في حضور قيادات وأعضاء الأحزاب على رأسهم حزب "مستقبل وطن" حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعلام مصر، وسط إذاعة الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون دعمهم لكافة الجهود التى تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح، لتحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على ممتكات الدولة والشعب المصري، وحماية الوطن ومقدراته وتحقيق التقدم والازدهار، وحرص الأهالي، على اصطحاب الأطفال، الذين ارتدوا أعلام مصر، وهتفوا بعبارة "الله أكبر وتحيا مصر".

وكثفت أجهزة الأمن بمحافظة كفرالشيخ، بقيادة اللواء خالد العزب، مدير الأمن، واللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية، جهودها لتأمين الاحتفالات عبر نشر الضباط والجنود ووضع "الصدادات الحديدية" لمنع مرور السيارات وتحويل مسارها، كما وضعت إدارة المرور بالمحافظة بقيادة العميد سامح رشاد، علامات إرشادية بعد تحويل مسار السيارات المتجهة إلي "سخا والحمراوي".

يذكر أن ميدان النصر بمدينة كفرالشيخ من أشهر الميادين فى المحافظة لارتباطه بثورة مصر (30 يونيو)، وشهد الميدان الذى كان يطلق عليه وقتها دوران المحافظة تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حربه ضد الأرهاب وتم تغيير اسمه بعد الثورة إلى ميدان النصر.