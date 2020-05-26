أبناء كفر الشيخ يلتزمون بحظر التجوال.. والشرطة تضبط المخالفين  

التزم أهالي محافظة كفر الشيخ، بقرارات حظر التجوال والذي يبدأ من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع اللواء جمال نورالدين، محافظ الاقليم تطبيق كافة الضوابط والتعليمات التي تم إقرارها من خلال تواجد رؤساء مراكز ومدن المحافظة، إضافة إلى الانتشار الشرطي بالشوارع والميادين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والكورنيش، والشواطئ، وإيقاف جميع وسائل النقل العام وأتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية، ووقف كامل لسيارات وأتوبيسات السيرفيس بين المدن ومع المحافظات الأخرى.

وأهاب "نور الدين"، بالمواطنين التزام المنازل، وتطبيق كافة القرارات الاستباقية الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

فيما أكد مصدر أمني رفض ذكر اسمه، تحرير عدد من المحاضر لمخترقي الحظر فى مدن متعددة وفى الأكمنة الثابتة، مضيفًا أنه يجري التعامل بكل حزم مع المخالفين، إن لم تكن هناك ضرورة طارئة.

وأوضح المصدر، "هناك حالات مرضية طارئة تضطر لاختراق الحظر، ونحن نتعامل معها بروح القانون، حيث أن المرض لا مواعيد له، لكننا نقوم بتحذير المواطن بأنه يجب عليه الاتصال بالنجدة وستقوم بالتصرف، بدلاً من تعريض نفسه للعقوبات".