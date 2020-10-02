اختبارات اللقاح الروسي "سبوتنيك 5" ضد كورونا تظهر نتائج إيجابية

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن اختبارات ما بعد تسجيل لقاح "سبوتنيك 5" ضد فيروس كورونا التي بدأت في بيلاروس أظهرت نتائج إيجابية.

وقال الوزير الروسي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، "لقد بدأت الاختبارات على اللقاح بمشاركة زملائنا من بيلاروس، ونرى أن النتيجة التي نحصل عليها اليوم مشجعة".

وسجلت وزارة الصحة الروسية، في 11 أغسطس الماضي، أول لقاح في للوقاية من (كوفيد- 19) تم تطويره على يد خبراء مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاج هذا اللقاح بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، ويتضمن اللقاح إدخال مكونين من الدواء بفاصل ثلاثة أسابيع في جسم الإنسان.

وبدأت التجارب السريرية على اللقاح في العاصمة موسكو في سبتمبر الماضي، حيث تم تطعيم أول المشاركين في 9 سبتمبر. ويبلغ إجمالي عدد المشاركين 40 ألف متطوع، وسيحصل 10 آلاف منهم على دواء وهمي، وهذا ضروري لاختبار فعالية اللقاح.

واقترح ألكسندر جينسبرج رئيس مركز "جاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الذي طور لقاح "سبوتنيك 5" ضد فيروس كورونا، على الإدارة الأمريكية أن يتناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللقاح الروسي بعدما ثبتت إصابته بالفيروس.

وقال جينتسبيرج، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "نأمل أن يكون ترامب وزوجته بخير، وسيكون من الجيد أن يتلقيا اللقاح الروسي".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عبر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في عزل داخل مقر إقامته في البيت الأبيض.

فيما أظهرت نتائج اختبار "كورونا" لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس سلبية العينة وعدم إصابتهم بـ"كوفيد-19"، إذ خضعوا للفحوصات بعد التأكد من إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.