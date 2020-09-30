قبل مصر.. 20 دولة تطلب شراء اللقاح الروسي لكورونا

مجموعة كبيرة من الدول، بدأت التعاقد للحصول على اللقاح الروسي المحتمل لعلاج فيروس كورونا، "سبوتنيك V"، وكان آخرها مصر، التي وافق صندوق الثروة السيادي الروسي، اليوم، على توريد 25 مليون جرعة لها.

كانت بيلاروسيا، أول دولة تتلقى اللقاح الروسي ضد الفيروس، في 17 سبتمبر الجاري، حيث تسلمت زارة الصحة البيلاروسية، حزمة من الوثائق لإجراء تجارب سريرية للقاح الروسي ضد "كوفيد-19"، وفقا لما قالته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي.

وحتى الآن، تلقت روسيا طلبات لشراء اللقاح المحتمل لـ"كوفيد- 19"، من أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ورابطة الدول المستقلة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وسبق مصر في التعاقد على شراء اللقاح، عدد من الدول كان من بينها الهند التي أبرمت مع الصندوق صفقة توريد 100 مليون جرعة، والتي تعد الدولة الثانية الأعلى في العالم تحقيقا للإصابات، بالإضافة إلى البرازيل، التي تعاقدت على 50 مليون جرعة، ستبدأ في اختباره في أكتوبر على 10 آلاف من العاملين الطبيين المتطوعين، وتتضمن قائمة التعاقدات عدد من الدول منها 32 مليون جرعة إلى المكسيك، وما يصل إلى 35 مليون جرعة إلى أوزبكستان، و25 مليون جرعة إلى نيبال.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

وتستعد روسيا خلال الفترة المقبلة إلى تسجيل للقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا.

سجلت وزارة الصحة الروسية سابقًا أول لقاح في العالم للوقاية من "COVID-19"، طوره مركز غامالي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

أطلق عليه اسم "سبوتنيك V". يجري اختبار لقاح روسي آخر ضد فيروس كورونا "إيبيفاك كورونا" يتم تطويره في المركز العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادوزو"، ويتم اختباره.