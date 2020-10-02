هشام عباس من احتفالات نصر أكتوبر بـ"المنصة": "أهم حاجة نفضل مكملين"

أحيا الفنان هشام عباس، احتفالات المصريين بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر، وأدى عددًا من الأغاني الوطنية في الحفل، منها "البلد بلدنا"، و"قادرين على أي تعب".

وقال "عباس"، في كلمة بعد انتهاء فقرته الغنائية: "أهم حاجة روح المصريين تفضل موجودة ونفضل مكملين، ونحس بالانتصارات اللي عشناها بداية من انتصارات 6 أكتوبر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

ودعت بعض الأحزاب السياسية، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة، المواطنين للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر، في الميادين الرئيسية، وأمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وشاركت القوات المسلحة، المصريين فرحتهم في الاحتفالات، وحضرت فرقة الموسيقى العسكرية في "المنصة"، وعزفت العديد من الأغاني الوطنية، منها "يا حبيبتي يا مصر"، و"الله وأكبر بسم الله"، و"مصر التي في خاطري"، و"حلوة بلادي السمرا".

كما شهد الاحتفال عروضا جوية، بمشاركة عدد من طائرات الهليكوبتر، التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وأحيا الفنان أحمد جمال، الحفل أيضًا، مشيدًات بالتطوير والتغيير الذي حدث بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "النهاردة لا نحتفل فقط بانتصارات أكتوبر، ولكن أيضًا بمصرنا الجديدة، والتي رأينا فينا تطوير وتغيير محصلش من سنين فاتت".